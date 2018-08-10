Курьезный случай произошел в центре Киева - вор выхватил у мужчины сумку и, пытаясь сбежать с добычей, сломал ногу. Инцидент произошел на столичном Печерске, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Как говорится в сообщении, киевлянин говорил по телефону. Внезапно неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал. По словам потерпевшего, в сумке были документы и более 10 тысяч гривен.

Неподалеку от места совершения преступления находились оперативники Печерского района, которые бросились догонять грабителя. Заметив погоню, злоумышленник забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении нарушитель сломал ногу и его задержали оперативники.

Правоохранители выяснили, что грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Злоумышленник задержан.

По факту грабежа следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время грабитель из-за травмы ноги находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева грабители с молотком отняли у коммерсанта десятки тысяч евро.

Также мы сообщали, что на Печерске в Киеве промышлял уличный грабитель из Эквадора.