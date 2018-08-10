Сегодня, 10 августа, матчем Олимпик - Львов, откроется четвертый тур чемпионата Украины. Игра пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Начало встречи в 19.00.

Как передает официальный сайт донецкого клуба, игра начнется с минуты молчания. Так игроки и зрители почтят память фаната Олимпика Романа Барыло, который на этой неделе погиб в ДТП.

Напомним, что предстоящий поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча - Анатолий Абдула (Харьков), ассистенты на линиях: Сергей Приступа, Евгений Петарков (оба - Киев).

Олимпик сыграет в синих футболках, шортах и гетрах, вратарь облачится в красный свитер и шорты. Игроки Львова выйдут на поле в белых цветах, а голкипер будет играть в зеленом свитере. Судьи выбрали себе желтый вариант формы.

Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции. Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча.

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