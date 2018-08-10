Против директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника возбудили уголовное дело из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Об этом он сообщил на брифинге 10 августа, комментируя расследование главы кампании Дональда Трампа и лоббиста Виктора Януковича в США Пола Манафорта, передает УП.

"Когда появились материалы "амбарной книги Партии Регионов", где фигурировало это фамилия (Пола Манафорта - Прим.Ред.). В дальнейшем было очень много запросов со СМИ и детектив, расследовавший это дело, дал разрешение на подтверждение, что эта фамилия фигурирует", - ответил директор НАБУ.

"Следствием этого лично для меня было два иска и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США", - добавил он, не уточнив, кем именно эти дела были заведены.

По его словам, приоритетом для НАБУ по этому делу были действующие украинские чиновники, подследственные НАБУ, а не Манафорт. Он отметил, в основном в деле фигурировали фамилии экс-чиновников.

"Та информация, которую опубликовали сейчас, мы о ней раньше не знали, она свежая и мы ее обрабатываем", - добавил Сытник, комментируя слова свидетелей по делу Манафорта в США, которые говорят о сотрудничестве американского политтехногога и действующего президента Петра Порошенко.

Глава НАБУ добавил, что материалы дела политтехнолога и украинских чиновников передали начальнику департамента следственного управления ГПУ Сергея Горбатюк.

"Дело передано в Генпрокуратуру. Материалы дела приобщили к делу департамента Горбатюк. Детективов НАБУ, которые расследовали дело, включили в группу следственной генеральной прокуратуры и сейчас там проводят расследование", - пояснил он.

Сытник заверил, что пока дело было в НАБУ, наработки детективов реализовали и определенным лицам было объявлено о подозрении. Также глава украинского антикоррупционного бюро добавил, что не знает, как движется дело о вмешательстве в выборы президента США.

7 августа на суде над бывшим стратегом и лоббистом Януковича Полом Манафортом экс-партнер американца Год Гейтс заявил, что он и Манафорт помогали Порошенко на безвозмездной основе.

К тому первый свидетель по делу Манафорта Тед Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на президента Петра Порошенко.

Стратег президента Порошенко, народный депутат Игорь Гринев подтвердил "Украинской правде", что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества.

31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более $60 миллионов.

Как сообщала "Страна", судья по делу Манафорта запретил прокурорам называть богатых украинцев олигархами. До этого стало известно, что сторона обвинения опережает график и может закончить предоставлять доказательства и перейти к следующей фазе на следующей неделе.

Напомним, что свидетель сообщил, как Манафорт и Гейтс искали стратегов для Петра Порошенко.