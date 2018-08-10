В Москве умер худрук театра "Практика", профессор школы-студии МХАТ, артист театра и кино Дмитрий Брусникин. Прощание с артистом проходит сегодня, пишет "Интерфакс".

Брусникин будет похоронен на Троекуровском кладбище после отпевания в Храме Софии на Софийской набережной.

Он скончался 9 августа в возрасте 60 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Он родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, в семье военнослужащего. Закончил школу-студию МХАТ. В 1982 году был принят труппу Московского Художественного театра им.Чехова. В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе был принят в Московский драматический театр "Человек", а Брусникин стал заместителем художественного руководителя этого театра. В 2017 году "Мастерская Дмитрия Брусникина" в полном составе вошла в труппу московского экспериментального театра "Практика".

Известность Брунсникину принес сериал "Петербургские тайны", где он сыграл князя Шадурского.

Фото: vokrug.tv

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