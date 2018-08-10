В украинском футболе, похоже, восходит новая футбольная звезда. Юный форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга, который прекрасно показал себя на Евро-2018 (U-19) и вошел в символическую сборную турнира, может перейти в киевское Динамо.

Об этом сообщает портал FootballHub на своей странице в Facebook.

"Владислав Супряга уже в Киеве. На пятницу (10 августа) уже запланирован медосмотр в Динамо. Ждем новостей", - передал портал.

Фото: facebook.com/footballhubua/

Однако стоит напомнить, что президент днепровского клуба Юрий Береза ранее опровергал информацию о трансфере перспективного форварда.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины отказалась жить в чешском отеле "Москва" перед первым матчем в Лиге наций УЕФА.

Также мы рассказывали, что фискалы начали проверку отчетности "Динамо" после интервью Гонсалеса.