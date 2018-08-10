Делегаты Сената (верхней палаты парламента) Аргентины отклонили законопроект о легализации абортов для всех без исключения женщин на сроках беременности до 14 недель. Прерывать ее допускается только в случае изнасилования или серьезной угрозы для здоровья матери.

Сенат Аргентины известен своими консервативными взглядами. В июне нижняя палата парламента - аргентинский Конгресс поддержала данный законопроект, передает ВВС.

Ожидалось, что голосование будет непростым, и никто не брался предсказать его итог. После рекордно долгого обсуждения против легализации абортов проголосовали 38 сенаторов, 31 высказался за.

Пока Сенат заседал, у его стен устроили демонстрации сторонники и противники законопроекта.

После оглашения решения активисты движения "За жизнь" сказали: "Прошедшее голосование показало, что Аргентина все еще является страной, уважающей семейные ценности".

Фото: bbc.com

Как сообщала "Страна", женщины обвинили мобильное приложение для контрацепции в своих беременностях и абортах.

Случаев причастности технологических ошибок к появлению неприятных последствий в жизни людей достаточно много. Так, осенью прошлого года ошибка перевода привела к аресту палестинца за пост с пожеланием доброго утра, а ошибочное отображение адреса в Google Maps однажды привело к сносу жилого дома.

Напомним, что в Китае могут снять ограничение рождаемости с 2019 года.