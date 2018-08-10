В Хмельницкой области правоохранители задержали 32-летнюю женщину, которая хотела сдать двух своих сыновей 2 и 6 лет "в аренду" для попрошайничества. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Предприимчивую маму задержали при получении 5 тысяч гривен за "дневную аренду" детей.

"Уроженка Винницкой области, проживая в г. Хмельницкий, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в "посуточную аренду" для принуждения к попрошайничеству", - говорится в сообщении ведомства.

Фото: khmel.gp.gov.ua

Двух мальчиков возрастом 2 и 6 лет передали работникам социальных служб, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас проходит досудебное расследование по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о выдвижении подозрения и избрания женщине меры пресечения.

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