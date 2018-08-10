В столах у детективов Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уже готовы проекты подозрений в делах, в которых фигурируют народные депутаты. Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник во время брифинга в пятницу, пишет УП.

"Несмотря на проблемы... детективы и прокуроры двигаются, и сейчас есть интересные наработки по другим делам", – рассказал Сытник. По его словам, подготовлены и предварительно согласованы с прокурорами проекты подозрений "в делах, где фигурируют, в том числе, народные депутаты Украины".

"И сейчас мы будем пытаться направлять их в САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – Прим. Ред.) для того, чтобы в дальнейшем, возможно, даже выходить на Верховную Раду Украины", – отметил глава НАБУ.

Он напомнил, что сейчас в суде находится дело экс-нардепа Николая Мартыненко, депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков знакомятся с материалами "янтарного дела", расследование которого завершено.

До этого Сытник рассказал, что ведомство расследует 72 дела о нарушении правил декларирования на 769 миллионов гривен. Большинство подозреваемых – нардепы и судьи.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за войны НАБУ и САП работа обоих структур по делам против топ-чиновников может быть полностью парализована.

Также мы писали, что дело об увольнении главы САП Холодницкого закончилось выговором.