На аукцион по строительству участка метро в Киеве на жилой массив Виноградарь подали заявки 3 компании. Продление Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" с электродепо в Подольском районе необходимо построить за 5,9 млрд гривен.

Об этом свидетельствует тендерное предложение, обнародованное в системе публичных закупок ProZorro, передают Украинские новости.

Свои предложения подали компании "Интерстройтоннель" (Киев), "Киевметрострой" (Киев) и "Строительная компания "Адамант" (Мукачево). Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Первоначально аукцион был назначен на 27 марта и неоднократно переносился на 7, 29 мая, 19 июня и 4 июля. Согласно изменениям в условиях тендера, аукцион будет проведет 20 августа.

Первая заявленная стоимость закупки составляла 6 322 773 291 гривну с возможностью понижения цены в шаг 0,5%, что составляет 31,6 млн гривен. Ориентировочная стоимость закупки была понижена решением тендерного комитета от 29 марта до 5 993 482 614 гривен.

Напомним, что у Кличко уже перекрыли съезды для ремонта "уставшего" Шулявского моста.