Заработная плата министра образования и науки Лилии Гриневич за июль составила 83,4 тыс. гривен, ее заместителей - от 36,1 тыс. до 85,4 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 78,6 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос, пишут Украинские новости.

Сумма средств, начисленная Гриневич в июле, составила 83 400 гривен, из них должностной оклад - 9 455 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 269 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 418 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 455 гривен, командировочные - 2 160 гривен, оплата за дни отпуска - 14 118 гривен, материальная помощь на оздоровление - 44 276 гривен, индексация - 250 гривен.

Фото: ukranews.com

Зарплата первого заместителя министра Владимира Ковтунца за июль составила 85,4 тыс. гривен, заместителей Романа Гребы - 83,8 тыс. гривен, Павла Хобзея - 38,3 тыс. гривен, Максима Стрихи - 36,4 тыс. гривен, Юрия Рашкевича - 36,1 тыс. гривен и госсекретаря Павла Полянского - 78,6 тыс. гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что сотруднику, ведущему Facebook Укрзализныце заплатят 117 тысяч гривен в месяц.

Также мы сообщали, что из-за низкой зарплаты из украинской армии за полгода уволились 11 тысяч офицеров.