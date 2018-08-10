Если власти Украины примут решение, "Укрзализныця" готова прекратить сообщение с Россией. Об этом говорится в ответе компании на запрос газеты "Сегодня".

Отмечается, что в "Укрзализныце" готовы выполнять "любое решение сверху". Также в компании заявили, что с каждым годом число пассажиров, следующих с Украины в Россию, сокращается.

По данным компании, в 2017 году поездами "Укрзализныци" в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев. Этот показатель в пять раз меньше, чем в 2013 году, отметили в компании.

Также подчеркивается, что тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. За семь месяцев 2018 года в Россию поездами "Укрзализныци" съездили 454,1 тысяч украинцев, что на 16,4 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

В компании отметили, что сейчас между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них — формирования "Укрзализныци", три — "Железной дороги Молдовы", и по одному — РЖД и "Азербайджанских железных дорог".

6 августа о том, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Позже он сообщил, что власти страны намерены прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузового сообщения ограничения не коснутся.

Ранее "Страна" анализировала, чем обернется для Украины остановка движения поездов в Россию.

Также читайте, что Омелян сообщил, что предложение о запрете поездов в Россию уже лежит в Кабмине.