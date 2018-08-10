Очередная инициатива "Укрпошты", которая приведет к массовому сокращению почтовых отделений в стране (и как следствие к падению тиражей местных и национальных газет) вызывает массовые недовольства и подвергается резкой критике и со стороны коллективов редакций, и со стороны населения.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал в своем Facebook.

Реализация "пилотного" проекта реформирования сети сельских отделений, который ОАО "Укрпошта" сейчас внедряет в Черниговской области, может привести к резкому падению тиражей газет и к дальнейшему сокращению национального информационного пространства. Это отмечают в Национальном союзе журналистов Украины по результатам поездки председателя НСЖУ Сергея Томиленко и представителей местных и национальных изданий в Городнянский район Черниговской области. В то же время, генеральный директор ОАО "Укрпошта" Игорь Смелянский убежден, что реформа идет правильно и ведомство "исправит ошибки" при внедрении пилотного проекта. А редакторам газет господин Смелянский советует "научиться писать что-то интересное".

"Вместо выполнения поручения президента Украины, который назвал "категорически неприемлемым" решение о закрытии сельских почтовых отделений, "Укрпошта" их массово закрывает, - возмущается Сергей Томиленко. - Альтернативные передвижные отделения - почтовые автомобили - имеют нестабильный график, что вызывает недовольство крестьян. И результатом возмущения потребителей может стать отказ от подписки на местные и национальные газеты, что больше всего сейчас беспокоит журналистов-газетчиков".

В частности, в НСЖУ информируют, что на примере большого села Дибровное Гродненского района почтовая реформа означает следующее: почтовое отделение закрывается, заведующей сельской почте предложили перевестись в дальний район области, торговля конвертами и газетами остановилась, автомобиль - почтовое отделение - приехал в село не в 08.30, как обещали крестьянам, а после 11.00, когда разъяренная очередь потребителей уже разошлась.

"Раньше было прекрасно, девушки привозят пенсию, газеты, мы еще у них покупали продукты из уважения из-за того, что они их возят. А сейчас, чтобы получить пенсию, мне нужно приходить и ждать часами. Наших почтальонок выгоняют с работы, а чужих присылают. Я раньше 5 газет подписывал, а сейчас буду только одну, потому что не верю, что их будут вовремя привозить", - рассказывает пенсионер Дибровного Ростислав Маклюк.

Редактор городской газеты "Новости Городнянщины" Светлана Томаш, как и ее коллеги из других районов Черниговщины, констатируют, что уже потеряли часть подписных тиражей. А с сентября, когда пройдет массовое увольнение работников ликвидированных сельских отделений, крестьяне могут прекратить возобновлять подписку на местные и национальные газеты.

"Гендиректору "Укрпошты" не помешало бы побывать в таких селах и увидеть и услышать то, что мы видим и выслушиваем ежедневно", - возмущается Светлана Томаш.

Волнениями по воплощению новой реформы объясняет нынешние жалобы генеральный директор ОАО "Укрпошта" Игорь Смелянский. И комментируя в сети Facebook возмущение газетчиков, он обвинил руководителей печатных СМИ в неумении "писать интересно".

"Есть ошибки, есть саботаж со стороны части персонала. Есть опасения по новому проекту, поэтому ждут машины. Все это можно спокойно исправить, - отмечает Игорь Смелянский. - Научитесь писать в газетах что-то интересное, чтобы вас читали, размещайте достаточно рекламы и можете уменьшать стоимость для клиентов. А писать всякую пургу и ожидать что будет счастье за ​​счет "Укрпошты" и отсутствия современных каналов связи - это не стратегия".

Директор департамента по управлению тиражом ЧАО "Сегодня Мультимедиа", член правления Всемирной газетной ассоциации WAN-IFRA от Украины Сергей Охрименко отмечает: "У "Укрпошты" проблемы не в экономике, а в организации эффективных бизнес-процессов. Постоянно что-то сокращая, общий результат деятельности почтового оператора будет только ухудшаться".

В НСЖУ отмечают, что будут продолжать призывать правительство и президента отреагировать на массовые претензии редакций газет и украинских читателей на непартнерские действия руководства ОАО "Укрпочта".

"Реформы почтовой отрасли нужно делать, просчитывая последствия для государства. А сейчас происходят губительные для информационного пространства изменения. И сопровождаются они нескрываемым презрением к журналистам со стороны гендиректора "Укрпошты", - подчеркивает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ заявили, что "Укрпошта" не настроена идти на уступки печатным изданиям.