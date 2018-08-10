Российский космонавт Олег Артемьев провел видеоэкскурсию по Международной космической станции. На видео он продемонстрировал самый длинный маршрут на МКС.

Ролик приобрел необычайную популярность в сети после того, как его выложили на англоязычном форуме Reddit, передает Ruposters.

"Я сейчас нахожусь на задворках станции, в самом дальнем модуле - складском японском модуле. Сейчас мы пролетим по самому длинному маршруту, который только есть на станции. Полетели!" - заявил Артемьев, после чего начал экскурсию, познакомив зрителей и с другими обитателями космической станции.

Видео: youtube.com/Oleg Artemyev

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