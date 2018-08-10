10 августа курс доллара поднялся на 6 копеек на старте межбанка - до 27,18-27,23 грн/$. После этого котировки продолжили рост. Об этом пишет UBR.ua, ссылаясь на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко. После чего котировки продолжили расти.

"Рынок достаточно быстро подошел к 27,21-27,24 грн/$", - уточнил Гриненко.

"А после котировки вышли на 27,21-27,25 грн/$. Импортеры продолжают активно брать валюту", - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

До конца непонятна реакция Нацбанка на происходящее. Открытого валютного аукциона по продаже доллара чиновники не заявляли, а их продажи в Matching точно не подтверждали. Слишком уж невзрачными они были. По слухам, на уровне 27,20 грн/$.

9 августа НБУ продавал достаточно много - от $30 млн до $40 млн по 27,10-27,15 гр./$. Правда, это не помогло стабилизировать курс на межбанке: он все равно поднялся на 13 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,15-27,17 грн/$. После этого финансисты прогнозировали на сегодня старт межбанка в рамках 27,15-27,25 грн/$.

Ранее "Страна" писала о том, что в России впервые за два года доллар стал дороже 67 рублей.

Также мы разбирались, как мировой зерновой кризис взвинтит цены на продукты в Украине.