Генпрокуратура несколько раз изменяла подозрение бизнесмену и блогеру Алексею Тамразову, который подозревается в даче 200 тыс долларов взятки прокурору. Об этом сообщил адвокат Тамразова Николай Ореховский, пишут "Украинские новости".

"Интересный факт, что сообщение о подозрении ему меняли несколько раз, постоянно менялись обстоятельства",- сказал он.

По его словам, Тамразову вручили сообщение о подозрении ночью по статье 369 ("дача взятки") Уголовного кодекса.

Также по словам адвоката, Тамразов уверен, что его подставили. "Все очень просто. Он уверен, что его подставили", - сказал адвокат. Адвокат сообщил, что Тамразов не имеет отношения ни к делу, ни к газу беглого бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, больше информации Тамразов предоставит в суде при избрании ему меры пресечения.

Тамразов явялется собственником ООО "Всеукраинская медиагруппа" (интернет-издание Insider), бывшим первым заместителем председателя правления государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча". В ГПУ заявили, что 9 августа зафиксировали "факт передачи части неправомерной выгоды...заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины (скандальному прокурору Константину Кулику - Прим. Ред.) от бывшего руководителя ПАО "Укргаздобыча". Это деньги якобы предназначались для того, чтобы прокурор в уголовном производстве повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов) и теперь Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко объявил о задержании на взятке в $200 Тамразова, разоблачавшего коррупцию при госзакупках.