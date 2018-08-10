Судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов в пятницу, 10 августа, закрыл дело против харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Об этом сообщает Интерфакс.

Судья расценил регулярную неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса как их отказ поддерживать обвинение по делу. В связи с этим производство было закрыто.

В решении суда говорится, что прокуроры блокировали судебные дебаты по этому делу.

"Суд приходит к выводу, что отказ прокуроров, потерпевших и их представителей от участия в дебатах и их систематическая неявка в суд без подтверждения уважительности причин неявки должны быть расценены как отказ от обвинения", - заявил судья и добавил, что сторона обвинения пропустила без уважительных причин семь последних заседаний суда, на которых должны были состояться дебаты.

"Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу", - говорится в решении, которое сегодня на заседании суда озвучил судья Андрей Антонов.

Решение можно обжаловать на протяжении семи дней.

Сам Геннадий Кернес выразил надежду что решение будет обжаловано, пишет издание Гордон:"Если честно, я ожидал оправдательный приговор", - заявил Кернес, назвав дело сфальсифицированным.

"Это все фальсификация. Я говорил, что это фальсификация и могу это доказать", - добавил мэр Харькова.

Напомним, что Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. Геннадий Кернес и его охранники обвинялись в похищении и избиении участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

Ранее "Страна" писала о том, что судья по делу Кернеса заявил о давлении на себя и свою семью.

Также мы сообщали, что Кернес заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента.