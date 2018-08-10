В Полтавской области вчера, 9 августа, автомобиль Mercedes-Benz въехал в остановку общественного транспорта, водитель погиб на месте происшествия. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Трагедия произошла около 20:00 на автодороге "Киев-Харьков", вблизи села Попово-Рокита. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, 37-летний житель Полтавы, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Фото: pl.npu.gov.ua

38-летний пассажир Mercedes-Benz получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу. В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Фото: pl.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Полтавской области в ДТП погибла женщина, двое детей попали в больницу.

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