На аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании за $17,3 тысяч ушел лот с посмертной бронзовой маской лица и кистей рук генераллисимуса Иосифа Сталина. Об этом сообщает газета Daily Express.

Имя нового обладателя маски вдлиной 31,7 см не называется. Согласно информации торгового дома, ее выставил недавно на аукцион британец, по утверждению которого он обнаружил маску на чердаке дома своего деда, который был моряком торгового флота.

Фото: The Canterbury Auction Galleries

Как заявил аукционер Дэн Пондер, он "испытал своего рода шок, когда прежний владелец принес ее и попросил выставить на продажу". "Он объяснил, как нашел артефакт, разбирая имущество деда после его смерти, который был моряком торгового флота и, предположительно, приобрел ее во время одного из плаваний", - предположил Пондер.

Сложно было, как сказал аукционист, оценить стоимость лота, однако ориентиром в данном случае была другая посмертная маска Сталина, которая на торгах в 2012 году ушла с молотка в английском графстве Шропшир за £3,6 тыс. (около $6 тыс.).

"Никто не ожидал, что стоимость маски составит $17,3 тысяч", - добавил он.

Посмертную маску Сталина снимал известный скульптор Матвей Манизер (1891-1966), бывший тогда вице-президентом Академии художеств СССР. Он также известен своими скульптурами на московской станции метро "Площадь Революции". Всего, как указывает британское издание, в бронзе было отлито 12 таких копий.

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