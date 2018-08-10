На открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала, пишет 24tv.ua.

Украинка в третьем круге обыграла британку Йоханну Конте, занимающую сорок третье место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:4. Свитолина взяла четыре гейма подряд и за 1 час и 24 минуты оформила путевку в четвертьфинал.

В четвертьфинале турнира в Монреале соперницей Свитолиной станет бельгийка Элиза Мартинес, которая в своей игре третьего круга сломила сопротивление белоруски Арины Соболенко.

В прошлом году Свитолина выиграла канадский Premier 5, победив в Торонто. Сейчас она защищает свой титул и 900 рейтинговых очков.

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, что Свитолина не приехала на турнир в Москву по политическим причинам.

Также мы писали о том, что первая ракетка Украины рассказала, как она мечтает и готовится выиграть турнир Большого Шлема.