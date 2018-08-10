В Одессе пьяная дама за рулем авто Nissan не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с деревом. Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Прибывшие для оформления ДТП правоохранители заметили, что женщина имеет выраженные признаки алкогольного опьянения.

"При проверке на состояние опьянения, алкотестер подтвердил нетрезвое состояние женщины - 1,48 промилле. Во время оформления соответствующих материалов гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не выполняла никаких законных требований сотрудников полиции. Поскольку существовала угроза, что нарушительница может причинить себе и окружающим вред, ее задержали и доставили в отделение полиции", - говорится в сообщении.

На 32-летнюю нарушительницу составили административные материалы по статьям КУоАП: 185 (злостное неповиновение работнику полиции), 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

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