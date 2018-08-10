Лоукостер Wizz Air готовится к открытию нового маршрута из Украины. Об этом свидетельствуют косвенные доказательства, обнаруженные пользователем форума сайта avianews.com.

Этим направлением может стать рейс Львов - Франкфурт.

Так, по словам пользователя, он проанализировал код сайта венгерской авиакомпании при выборе маршрута Львов - Франкфурт-Хан и других уже объявленных направлений из Львова. На сайте авиакомпании система в течение некоторого времени выдавала предупреждение о том, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей.

При выборе комбинации других направлений соответствующее поле оставалось пустым. Через несколько часов после публикации информации выдача соответствующих предупреждений системой прекратилась.

Пользователь также проанализировал использование бортов Wizz Air. По его данным, полеты могут начаться с 28 октября с использованием самолета, базирующегося во Вроцлаве, поскольку сейчас в расписании есть многочасовое окно между прилетом борта из Вроцлава во Львов в 08:10 и возвращением его обратно в 13:45.

Ранее этот пользователь обнаружил упоминание Львова и Киева на сайте Ryanair, а также упоминание маршрута Львов-Вроцлав на сайте Wizz Air за несколько дней до того, как авиаперевозчики официально анонсировали рейсы в эти города.

Несколько дней назад гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская сообщила, что в аэропорту ждут анонса открытия еще минимум одного маршрута от Wizz Air, не уточнив возможного направления полетов.

Ранее "Страна" сообщала, что Wizz Air с октября запускает четыре новых рейса из Львова и Харькова.

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