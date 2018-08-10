Сотрудники Службы безопасности Украины на взятке в 3 тысячи долларов разоблачили заместителя начальника одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что она систематически требовала неправомерную выгоду от фигурантов дел по ускорению следствия, завершения досудебного расследования в их интересах и направлению материалов в суд.

Фото:ssu.gov.ua

Подполковника полиции задержали в центре города во время получения трех тысяч долларов взятки. За указанную сумму злоумышленница обещала потерпевшему содействие в деле по мошенничеству - завершить следствие и направить материалы в суд.

После этого в ее кабинете был проведен обыск и обнаружены почти 4 тысячи долларов и пятнадцать изделий из золота.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко объявил о задержании на взятке в $200 тысяч известного блогера, разоблачавшего коррупцию при госзакупках.

Также мы сообщали, что в Харькове судят безработную, которая пыталась взять кредит под залог чужой квартиры.