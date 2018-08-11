Сегодня жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение. Начнется оно в 11:02 по киевскому времени и продлится до 14:30. Его пик ожидают в 12:46. В Украине это астрономическое явление не будет заметно, но, по мнению астрологов, не зависимо от этого, оно окажет влияние на все знаки Зодиака.

"Страна" собрала информацию о том, как затмение влияет на здоровье, что в этот день обещают астрологи и почему через несколько сотен миллионов лет полных затмений Солнца больше не будет.

Влияние на здоровье: мнение ученых и астрологов

Ученые обращают внимание, что солнечное затмение - это кратковременный процесс, который серьезно не отражается на физическом состоянии человека. При этом не происходит экстренного электромагнитного выброса, поэтому на самочувствии метеозависмых людей оно также не скажется.

А вот на психоэмоциональное состояние вполне может повлиять из-за неосознанного чувства тревоги. Специалисты советуют бороться с тревогой с помощью любопытства. Интерес к явлению поглощает ощущение тревоги. Также психологи отмечают, что повлиять на человека затмение может лишь в той мере, в какой он верит в это.

Астрологи же считают, что солнечное затмение влияет на людей, даже, если они находятся вдали от его эпицентра и не видят его. И предупреждают о скачках давления, обострении хронических болезней, снижении иммунитета.

Фото: Так выглядит частичное солнечное затмение/google.com.ua

Прогноз для всех знаков Зодиака

Астрологи считают сегодняшнее затмением временем для новых возможностей, которые могут открыть двери в более полноценную жизнь. Правда, при условии, что человек знает, свои истинные потребности и готов к изменениям. В противном случае, его ждет обострение внутренних проблем, болезненные удары по самолюбию, непонимание с близкими.

Рыбы Астрологи советуют обратить внимание на свое здоровье. Изменения могут коснуться изменений режима - Рыбы задумаются о здоровом питании, спорте, смене лечащего врача либо новых для себя методах лечения. В целом это хорошее время для улучшения здоровья. А также для профессиональной сферы. Например, могут предложить новую работу, должность, повышение, начнется новый проект.

Овен Солнечное затмение 11 августа обещает изменения в любовных отношениях, романтические сюрпризы. Это благоприятный период для новых начинаний, творческих проектов, бизнеса.

Телец Изменения будут связаны с семьей, домом: ремонты, переезды, недвижимость. Кто-то задумается о детях либо заключении брака. Возможны новости, связанные с близкими, есть вероятность изменения состава семьи.

Близнецы Могут расширить свой круг общения, заняться новым делом, освоить новые навыки, завести хобби. Появится смелость для реализации проектов, которые раньше откладывали.

Рак Их могут ждать неожиданные перемены в сфере бизнеса, финансов. Вероятнее всего, это будут положительные изменения, например, появление новых источников дохода, погашение долгов.

Лев Представителям этого знака Зодиака обещают удачу в личных делах, затмение сделает их более обаятельными, есть вероятность встретить свою любовь или освежить существующие отношения. В случае, если это нездоровые отношения - возможны расставания, расторжения браков.

Дева Затмение обещает путешествия, новые открытия, разоблачения, например, тайных врагов. Девам могут сниться вещие сны. Это подходящее время для завершения чего-то, освобождение от зависимостей.

Весы Жизнь станет более богата общением, появлением новых знакомств, возможно вхождение в новый коллектив. Затмение благоприятно для тех, чей бизнес связан с интернетом, рекламой, PR. Изменения станут заметны после 19 августа.

Скорпион Может измениться статус, карьера, направление в жизни, цели. Вероятны события в жизни родителей, в которых Скорпион будет принимать участие.

Стрелец Астрологи считают, что Стрельцы могут завязать отношения на расстоянии, встретить свою любовь во время поездки, путешествия. Может появиться работа, связанная с иностранными языками, с онлайн-бизнесом, интернетом.

Козерог Этому знаку придется разгребать старые дела, зато в будущем это может принести свои дивиденды. Могут поменяться ценности, произойти сближение с кем-то, завязаться доверительные отношения. Есть вероятность непредвиденных обстоятельств.

Водолей Затмение обернется для Водолеев удачей - они смогут встретить свою судьбу, внести больше гармонии в любовные отношения. Если отношения нездоровые - вырастет вероятность их прекращения. Проявится отношение к самому себе, возникнут вопросы, почему другие так относятся к вам. Женщины и мужчины могут осознать, какого именно партнера хотят видеть рядом с собой.

Как происходит затмение?

Солнечное затмение возникает, когда тень Луны закрывает солнечный диск. Полное видят в зоне прохождения тени естественного спутника Земли. Те, кто оказался вблизи границы такой тени - наблюдают частичное затмение.

Во время полного - небо темнеет, на нем видны звезды. В 1882 году во время полного затмения была открыта комета Тевфика. В Египте заметили, как она пролетает рядом с Солнцем.

При частичном затмении Луна проходит не по центру Солнца, скрывая только часть диска.

Кстати, по подсчетам ученых, через 600 миллионов лет на Земле больше нельзя будет наблюдать полных солнечных затмений, поскольку приливное ускорение отдалит Луну от нашей планеты настолько, что она уже не сможет полностью перекрыть диск светила. Каждый год Луна отдаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра. Из-за этого постепенно увеличивается длительность суток.

Когда будет следующее?

Следующее затмение Солнца будет на православное Рождество - 6 января 2019 года. Оно будет частичным. Наблюдать это явление с территории Украины не получится. Тень Луны закроет Солнце над территорией Китая, Южной и Северной Кореи, Японии, Аляски и Алеутских островов.