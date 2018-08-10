Президент Петр Порошенко дал старт началу подготовки ежегодного послания главы государства к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны. Как сообщает сайт президента в пятницу, соответствующее распоряжение Петр Порошенко подписал 9 августа.

Руководить подготовкой проекта он поручил главе своей администрации Игорю Райнину.

Согласно распоряжению, Райнин возглавит рабочую группу по подготовке послания, а за методическое и научное обеспечение подготовки проекта документа будет отвечать заместитель рабочего группы, советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Рабочая группа в двухнедельный срок определит структуру и график подготовки проекта послания, содержание необходимых материалов и за два месяца подготовит и представит на рассмотрение проект послания и сборник статистических материалов к нему.

С предыдущим обращением Порошенко выступал 7 сентября 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие недели окончательно решится - будут ли досрочные выборы и изменения в Конституцию.

Также мы писали, что эксперты посчитали, сколько правды и лжи было в прошлом послании Порошенко Раде.