Украинский режиссер Олег Сенцов, который осужден в России за терроризм и с 14 мая голодает в знак протеста, находится на грани жизни и смерти. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Сегодня 89-й день голодовки Олега Сенцова, заключенного в РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое. Как человек и гражданин Украины, я прошу всех поддержать Олега и требовать от России освобождения Сенцова. Солидарность не имеет границ, а жизнь человека - имеет", - подчеркнул Климкин.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Напомним, что сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Он был признан виновным в подготовке двух терактов в Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее "Страна" сообщала, что Денисова показала три фотографии Сенцова в колонии, присланные российским омбудсменом.

Также мы писали о том, что у российского омбудсмена заявили о стабильном состоянии здоровья Сенцова.