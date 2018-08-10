Пилоты ирландского лоукостера Ryanair начали самую масштабную забастовку в истории авиаперевозчика. По сообщению представителя немецкого профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, забастовка в Германии стартовала в 03:01 и продлится до 02:59 субботы, 11 августа, передает DW.

Сегодня, 10 августа отменены 400 из 2 400 европейских рейсов. Таким образом, забастовка нарушит планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч - в Германии.

Лоукостер предложил клиентам возврат средств или перебронирование рейсов на другое время.

К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов. В Нидерландах суд разрешил местным пилотам авиакомпании бастовать. В то же время перевозчик выступил с заявлением, что "несмотря на неоправданный страйк" около двух тысяч рейсов (85% от всех запланированных в Европе) будут выполнены в нормальном режиме.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда.

Руководитель немецкого профсоюза Мартин Лохер заявил, что Ryanair ответственна за эскалацию конфликта, забастовки и отмену рейсов. Лоукостера неоднократно обвиняли в недостаточной оплате труда своим работникам, но Ryanair это отрицает.

Напомним, что 25 и 26 июля во время предыдущей забастовки бортпроводников Ryanair были отменены все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы. 50 тысяч пассажиров были вынуждены изменить свои планы.

Ранее "Страна" писала о том, что лоукостер Ryanair согласовал с аэропортом "Борисполь" расписание большей части рейсов.

Также мы сообщали, что Ryanair вдвое сократил время онлайн-регистрации на свои рейсы.