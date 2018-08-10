Вчера утром, 9 августа, в дежурную часть полиции Киева позвонила жительница Кловского спуска и сообщила, что в ее доме звучат выстрелы, а у парадного собралась толпа из двух десятков незнакомых ей людей, которые в этом доме точно не живут.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, прибывшие на место оперативники выяснили, что в доме на Кловском спуске, 10 произошла стрельба из-за попытки коллекторской фирмы взломать дверь в квартиру, по их мнению, должника и выселить его. Полицейским коллекторы предоставили выписку из Госреестра имущественных прав с информацией о том, что квартира уже принадлежит им, а бывший собственник не хочет выселяться.

В то же время 58-летний киевлянин, который находился в спорной квартире, рассказал свою версию событий. По его словам он имеет на руках решение Печерского суда о наложении ареста на его квартиру в связи с незаконными попытками перерегистрировать ее на подставных лиц коллекторской фирмы. У него действительно есть кредит под залог этой квартиры, однако решения суда о том, что квартира переходит в собственность кредиторов нет.

Да и по закону, чтобы принудительно выселить человека нужно предписание исполнительной службы и присутствие полиции.

Вместо этого коллекторы, со слов киевлянина, прибыли с сотрудниками одного из охранных агентств и начали сверлить дрелью замки. В это время, чтобы их отпугнуть, он из окна выстрелил в воздух несколько раз из стартового пистолета. От стрельбы к счастью никто не пострадал.

Полиция изьяла пистолет на экспертизу и завела дело по ст.356 УК Украины - "Самоуправство" и разбирается, почему коллекторы взяли на себя полномочия исполнительной службы, полиции и суда и пытались самовольно взломать замки и выселить человека из квартиры в центре Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали "коллекторов", которые угрозами заставляли должников выплачивать деньги.

Также мы рассказывали, что коллекторы угрожали киевлянке отрезать руку дочери за долг дяди.