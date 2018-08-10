Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил о намерении России начать военно-экономическую блокаду Азовского моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В сообщении говорится, что 9 августа Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил проверил готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организации береговой обороны и защите побережья Азовского моря.

Он отметил, что наращивание военного присутствия РФ сопровождается грубым нарушением международного морского права в Азовском море и проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов.

"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - сказал он.

Турчинов отметил, что в районе проведения ООС одним из наиболее угрожающих направлений остается мариупольское, где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья.

Во время совещания с руководством Министерства обороны, командованием ООС, руководителями Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии Турчинов поднял вопрос усиления и организации береговой обороны и эффективного противодействия сухопутным и морским провокациям со стороны РФ, в частности, путем создания в Азовском море корабельно-катерной группы Военно-морских сил.

По мнению секретаря СНБО, для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в Азовском регионе путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина грозит ввести санкции против России из-за проверок судов в Азовском море.

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