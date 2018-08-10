В селе под Винницей, полицейский застрелил мужчину, который набросился на него с ножом. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Жорнище 9 августа около 22:30.

Правоохранители прибыли на вызов чтобы усмирить дебоширившего 45-летнего мужчину. На замечание работников полиции мужчина не обращал внимания и набросился с ножом на полицейских.

В полиции утверждают, что 23-летний инспектор Гайсинской полиции совершил предупредительный выстрел в воздух из служебного пистолета "Макарова". На действия милиционера мужчина не отреагировал продолжая атаку, поэтому полицейский совершил очередной выстрел с намерением остановить нападающего, который оказался смертельным для мужчины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Винницкой области полицейский ранил коллегу на открытом уроке в школе.

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