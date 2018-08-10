В испанской Валенсии у одного из исполнителей хита Despacito, пуэрториканского рэпера Daddy Yankee украли украшения на два миллиона евро. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в одном из отелей города. По информации местных СМИ, грабитель позвонил дежурному администратору отеля и, представившись постояльцем, просто попросил открыть сейф.

Представители артиста подтвердили факт кражи, но сказали, что не будут делать каких-либо заявлений, чтобы не мешать расследованию. В полиции также подтвердили кражу, не назвав имя пострадавшего.

В настоящее время Daddy Yankee находится в европейском концертном туре.

Напомним, в апреле этого года клип Despacito набрал рекордные пять миллиардов просмотров, став самым просматриваемым видео в истории YouTube.

Ранее "Страна" писала о том, что на Grammy назвали лучшую песню года и это не Despacito.

Также мы сообщали, что хит Despacito побил собственный рекорд, набрав 4 миллиарда просмотров на YouTube.