В полиции Киева открыли дело в отношении торнадовцев за то, что во время вчерашнего бунта они облили бензином работника СИЗО и хотели его поджечь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

"Вчера в Киевском СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям: одного из них облили бензином и пытались поджечь. В дальнейшем заключенные начали бросать самодельные взрывные устройства. Вследствие этого старший лейтенант внутренней службы получил травмы. Все противоправные действия задокументированы", - говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением ГУНП в г. Киев открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в четверг, 9 августа, находящиеся в Лукьяновском СИЗО бойцы батальона "Торнадо" устроили бунт. Перед этим они узнали, что их будут пытаться вывезти из пенитенциарного учреждения в неизвестном направлении.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Ранее "Страна" сообщала, что бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

Также мы писали, что торнадовцы в камере собираются защищать свою жизнь и требуют, чтобы их поддержали другие сидельцы.