Компания Facebook запретила размещать на страницах соцсети чертежи огнестрельного оружия, которое можно создать с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает CNN.

В четверг руководство соцсети также заявило о том, что удаляет весь контент, в том числе ссылки на сторонние сайты, где размещены чертежи. "Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров или станков с числовым программным управлением, запрещено согласно правилам нашего сообщества", - заявили в компании.

В июне 2018 года администрация Трампа разрешила Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия. Но суд в Сиэтле (штат Вашингтон) менее чем за сутки до даты публикации (1 августа) приостановил действие распоряжения Белого дома. Как информирует СМИ, несмотря на запрет, такие схемы все равно можно обнаружить на некоторых сайтах.

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook предлагает банкам США поделиться с соцсетью финансовой информацией пользователей.

Также мы писали, что Facebook и Instagram показали, как включить новую функцию, которая считает время, проведенное в сети.