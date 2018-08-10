В Киеве, на Почтовой площади погибают от воды древние строения и улицы времен Киевской Руси, найденные археологами и где прекращено строение ТРЦ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Гусовский.

"Прошлой ночью раскоп на Почтовой начало затапливать. Может это авария одной из сетей, может это грунтовые воды. В любом случае, это беда!", - сообщил Гусовский.

По его словам, ужасное состояние археологической участка должно привести к тому, чтобы этот объект получил статус памятника национального значения. "Бездействие и безответственность горе-чиновников являются очевидными", - написал Гусовский.

Фото: facebook.com/gusovsky

Ранее "Страна" сообщала, что Киеврада разорвала договор о строительстве ТРЦ на Почтовой площади.

Также мы писали о том, что в Киеве могут исчезнуть древние артефакты на Почтовой площади.