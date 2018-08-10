В России сняли продолжение знаменитого мультсериала "Трое из простоквашино". Новый эпизод, в котором пес Шарик решает стать популярным блогером, уже появился на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".

По сюжету, пес Шарик переживает от того, что на его блог в интернете почти никто не подписан, и он задается целью привлечь новых фолловеров.

"Проанализировав самые популярные ролики, герой решает "запостить котика". Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета", - расссказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Союзмультфильма".

Видео: Cоюзмультфильм

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. На киностудии напомнили, что всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.

Ранее "Страна" сообщала, что писатель Эдуард Успенский написал заявления в Генпрокуратуру и Следком России из-за нового "Простоквашино".