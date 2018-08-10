Даже небольшие ежедневные пробежки снижают риск смерти от сердечных приступов, инсультов и преждевременной смерти. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Хорошая новость для бегунов! Исследователи, которые анализировали стиль жизни более 55 тысяч человек в течение 15 лет, определили - регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года", - отметила Супрун.

Супрун отметила, что не обязательно пробегать длинные километры. Минимальная полезная доза физической активности приятно удивит. "Бегайте в течение 5-10 минут каждый день в комфортном для вас темпе и это уже сработает! Впрочем, если можете - бегайте больше", - добавила Супрун.

По словам Супрун, для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижается на 45%, а преждевременной смертности - на 30%.

"Физическая активность - таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса. В то же время, чем ниже уровень активности, тем выше риск смертности по любой причине. Именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей среди населения всего мира. Он занимает 4-е место после курения, диабета и высокого давления. Так что старайтесь всю жизнь проводить в движении. Любая минимальная, но регулярная физическая активность очень полезна для здоровья", - заявила и. о. министра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун подробно перечислила болезни, которые грозят тем, кто курит табак.

Также она советует варить овощи, чтобы бороться с нитратами.