За прошедшие сутки, 9 августа, на Донбассе в зоне обстрелов погиб один украинский военный, двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что по позициям украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь 45 раз, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения. В ООС добавляют, что обстрелы осуществлялись по позициям ВСУ возле Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорского, Зайцевого, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлики, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

В том числе, из минометов калибром 82 мм были обстреляны позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В течение текущих суток противник уже четыре раза обстрелял украинские позиции у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

Отмечается, что по данным разведки один представитель противника был уничтожен, четверо - ранены.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны детали гибели украинского бойца в зоне ООС.

Также мы писали о том, что на Донбассе закрыли пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов.