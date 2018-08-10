На сегодня, 10 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим банковским днем, Нацбанк ослабил курс нацвалюты на 15 копеек, до 27,11 гривень за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 2711,1393 гривны за 100 долларов (+14,9667).

Курс евро также вырос на 18 копеек до 3143,0238 гривен за 100 евро.

Рубль существенно подешевел - до 4.0901 гривен за 10 российских рублей.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что доллар на украинском рынке валют в конце года будет стоить 28,5 гривень.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара на межбанковском рынке продолжает медленно, но верно расти.

Также мы писали о том, что вчера официальный доллар также сдавал позиции.