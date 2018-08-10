В субботу, 11 августа земляне станут свидетелями солнечного затмения. Оно будет последним в "коридоре" летних затмений нынешнего года (предпоследнее произошло в пятницу, 13 июля - Прим.Ред.). Однако украинцам "не повезло", на территории нашей страны затмение не будет видно. Его увидят только в Канаде, Северной Европе, Гренландии, Казахстане, Киргизии, Монголии и Китае. Время затмения с 11:02 по 14:30 по Киеву.

Об этом передает InfoResist.

Специалисты поделились советами, чего нельзя делать при солнечном затмении и как уберечься от его негативного влияния.

Медики, например, не рекомендуют проводить какие-либо медицинские операции, так как велик риск неудачи. Категорически нельзя употреблять алкоголь или наркотические препараты. 11 августа нужно максимально ограничить себя от стрессовых ситуаций и других неприятных переживаний. Врачи рекомендуют не садится за руль, так как в период солнечного затмения у человека ухудшается концентрация внимания. Лучше потратить время на спокойный отдых.

Большинство врачей сходятся во мнении, что солнечное затмение влияет на человека вне зависимости от того, наблюдал он его, или нет. При этом у некоторых категорий людей затмение может спровоцировать физические или психологические проблемы. В частности - головные боли, скачки давления, понижение иммунитета и обострение хронических заболеваний.

Солнечное затмение может вызвать у человека бессонницу, а следовательно и ряд других проблем, например, плохое самочувствие, эмоциональную нестабильность.

Для того, чтобы избежать проблем и хорошо себя чувствовать во время затмения, следует максимально выспаться, правильно питаться (не употреблять слишком жирную и соленую пищу), избегать тяжелых занятий спортом и не перегружать организм.

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