Сегодня, 10 августа, днем сохранится жаркая, сухая погода, а вот ночью станет заметно прохладнее - в среднем +16 градусов тепла, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На западе Украины ясно и тепло, осадков не ожидается. Лишь в районе Ужгорода могут пройти дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит в среднем +17 градусов, а днем около +30, доходя до +32 градуса. Ветер юго-восточный. 5-10 м/с.

На севере температура немного ниже. Ночью прогнозируется +12…+14, днем +26…+28.

Подобная погода ожидает и жителей восточного региона. Ночью термометр максимально дойдет до отметки +16, а днем поднимется до 28 градусов тепла.

На юге будет теплее, без осадков, практически безветренно. Ночная температура воздуха - 18 градусов тепла, а днем ожидается будет жарко, столбик термометра поднимется до +31 градуса.

Жителей центральной части ожидает ночью +14…+16, днем около 30 градусов выше нуля.

В Киеве ночью до 15 градусов тепла, днем +27…+29. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают в Украине жару и только на крайнем западе страны - грозы.

Также мы писали, что в Украину пришел безоблачный Йоханнес, страну накроет лютая жара.