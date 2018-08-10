Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого теперь занимается СБУ.

Об этом передает "Громадське".

"Передали дело в СБУ и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - сообщил Артем Сытник.

Он также рассказал, что когда информация о расследовании в отношении Назара Холодницкого стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили и детективы НАБУ.

"К сожалению, нас из этой группы уже выбросили", - отметил Артем Сытник.

Ранее "Страна" сообщала, что Артем Сытник отправил в комиссию прокуроров требование уволить Назара Холодницкого.

Также мы в материале "Сломанный меч антикоррупционеров" выяснили, что из-за войны НАБУ и САП работа обоих структур по делам против топ-чиновников может быть полностью парализована.