Глава НАБУ пожаловался, что дело Холодницкого забрали в СБУ, а его детективов выкинули из группы
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого теперь занимается СБУ.
Об этом передает "Громадське".
"Передали дело в СБУ и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - сообщил Артем Сытник.
Он также рассказал, что когда информация о расследовании в отношении Назара Холодницкого стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили и детективы НАБУ.
"К сожалению, нас из этой группы уже выбросили", - отметил Артем Сытник.
Ранее "Страна" сообщала, что Артем Сытник отправил в комиссию прокуроров требование уволить Назара Холодницкого.
Также мы в материале "Сломанный меч антикоррупционеров" выяснили, что из-за войны НАБУ и САП работа обоих структур по делам против топ-чиновников может быть полностью парализована.