Прокуратура Запорожья закончила расследование и направила в суд обвинительный акт (ч. 2 ст. 149 УК Украины) против женщины, которая пыталась продать своего 15-летнего сына за 50 000 гривен в трудовое рабство.

Об этом передают Украинские Новости.

Напомним, что после задержания, горе-мать заявила, что ей не хватало денег на собственный бизнес.

Момент задержания, фото: zp.npu.gov.ua

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, она сейчас находится в СИЗО. Санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина вошла в топ-50 стран с самым высоким уровнем современного рабства.