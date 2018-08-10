Объявление США о введении против России новых и очень жестких санкций, вызвало серьезную реакцию у властей РФ.

Усиление экономических санкций можно будет расценить, как объявление экономической войны, и на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, передает ТАСС.



"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - заявил премьер-министр, отвечая на вопрос одного из участников беседы, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику России?

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что эти меры, "как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи".

Глава кправительства добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период. "Наша страна в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", - указал премьер-министр.



Премьер-министр признал, что санкции так или иначе влияют на экономику страны. "Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют", - добавил Медведев.

Ранее "Страна" разбиралась, к чему могут привести новые американские санкции против России.

Также мы сообщали, что курс российского рубля падает на фоне новых санкций США.