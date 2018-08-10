В США "оригинально" отреагировали на назначение Кремлем Стивена Сигала специальным представителем по российско-американским гуманитарным связям.

Прокуратура Лос-Анджелеса активно начала проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против голливудского актера. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.

Как отмечается, в полицейском досье также фигурируют актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

Напомним, что актриса Регина Симонс также обвинила звезду боевиков Стивена Сигала в изнасиловании. Регина Симонс снималась в массовке фильма "В смертельной опасности", где главную роль играл Стивен Сигал.

Ранее "Страна" сообщала, что звезда Голливуда с российским паспортом Стивен Сигал попал на сайт "Миротворец".

Также мы рассказывали, что Стивен Сигал рассказал, почему попросил гражданство России.