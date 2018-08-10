В одном из ювелирных магазинов Италии произошел любопытный и забавный случай. В сети появилось видео, как муравей пытается куда-то утащить небольшой бриллиант c витрины.

Один из пользователей сети Павел Мусатов в своем блоге на TJournal с юмором прокомментировал забавное видео.

"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии "Marvel", но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию", - написал пользователь.

Видео: rkbiker89

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