Вчера, 9 августа, на взятке в 50 000 долларов был задержан старший следователь Генеральной прокуратуры.

Об этом глава надзорного ведомства Юрий Луценко сообщил в своем Facebook.

По его словам, сотрудник ГПУ, который требовал взятку, был задержан на горячем оперативниками Генеральной инспекции.

"Хет-трик дня. Генинспекция задержала на горячем старшего следователя ГПУ, который вымогал 50 000 долларов. Закон и справедливость", - написал Юрий Луценко.

Каких-либо деталей громкого задержания генпрокурор не привел, хотя и опубликовал фото момента задержания.

Фото: Facebook

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Луценко объявил о задержании на взятке в $200 тысяч известного блогера, разоблачавшего коррупцию при госзакупках.

Также мы срассказывали, что Луценко рассказал, как в Киеве крупный налоговик попался на взятке.