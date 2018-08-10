Вчера в Европе прошли первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Мариуполь проиграл дома Бордо 1 - 3 и практически лишился шансов на продолжение борьбы, а Заря - сыграв вничью с Брагой 1 -1, такие шансы сохраняет.

Но самый скандальный матч прошел в Австрии, где Штурм принимал в Граце греческий АЕК. Матч был остановлен во втором тайме при счете 2 - 0. Боковому помощнику арбитра в голову кинули пивную бутылку и разбили голову до крови.

Обе команды ушли в раздевалки. Лайнсмену оказали медицинскую помощь. После совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить матч.

Видео: RainMaker

Хулиган, увидев, что он натворил попытался скрыться, однако полицейские вычислили его по видео и задержали.

Штурм официально извинился за инцидент и осудил фаната. Игра после совещания представителей УЕФА была возобновлена и завершилась победой АЕК со счетом 2 - 0. А Штурму теперь грозит наказание - от штрафа и вплоть до исключения из еврокубков. УЕФА очень серьезно относится к таким инцидентам.

Ранее "Страна" сообщала, что в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.