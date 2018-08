Доступ к высокоскоростному интернету отнимает у человека в среднем 25 минут сна за ночь вне зависимости от пола и возраста, сообщается в журнале Journal of Economic Behavior and Organization.

Это первое исследование связи между качеством сна и широкополосным доступом к интернету. Недостаток сна может стать причиной многих проблем. Его связывают с повышенным риском хронических заболеваний и смертности, развитием метаболического синдрома, дорожными авариями и потерей около 3% ВВП.

В число факторов, которые приводят к недосыпу, включают зависимость от интернета и использование мобильного телефона перед сном. Теперь исследователи показали, что доступ к высокоскоростному интернету также может вносить вклад в недостаток сна.

Группа исследователей под руководством Франческо Биллари (Francesco Billari) из Университета Боккони в Италии проанализировала данные опроса German Time Use Survey, проводившегося Федеральным офисом статистики Германии в 2012-2013 году. Его участники в течение трех дней (2 будних, 1 выходной) вели дневник, куда записывали все свои занятия с интервалом в 10 минут. В конечную выборку вошло около 11 тысяч записей от 5,5 тысяч респондентов.

Ученые использовали также результаты опроса SOEP, в котором была указана не только информация о количестве сна, но и о доступе к интернету и использовании компьютера.

График, показывающий количество часов сна для людей с доступом к высокоскоростному интернету и без него. Francesco C. Billari et al / Journal of Economic Behavior, 2018

Анализ показал, что доступ к высокоскоростному интернету сокращает количество сна, в среднем, на 25 минут за ночь. Кроме того, респонденты с широкополосным доступом к интернету на 25 процентов были более склонны спать менее 6 часов.

Исследователи обнаружили негативную связь между высокоскоростным интернетом и удовлетворенностью качеством сна. При этом интернет в большей степени влиял на молодое население. Исследование людей в возрасте от 18 до 30 лет показало, что респонденты, имевшие доступ высокоскоростному интернету, спали на 70 минут меньше тех, кто доступ к нему не имел.

В будущем исследователи надеются провести более детальное исследование, которое покажет, как доступ к высокоскоростному интернету влияет на подростков.

Недавно исследователи определили, как связаны продолжительность сна в рабочие и выходные дни и риск смерти от различных причин. За 13 лет наблюдений ученые выяснили, что те участники, которые на выходных пренебрегали сном, повышали риск смерти в полтора раза, а вот те, кто компенсировал бессонную неделю сном на выходных, умирали не чаще тех, кто спит в среднем по 6-7 часов каждый день.

