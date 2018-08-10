Украина в процессе экономических реформ должна полагаться на себя, а не на МВФ, Всемирный банк и другие международные учреждения. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"В процессе экономических реформ мы должны в первую очередь полагаться на себя, а не на МВФ, Всемирный банк или другие уважаемые международные организации. Мы должны быть благодарны им за поддержку и руку помощи в трудное время", - написал Данилишин.

Он подчеркнул, что идеологами экономических реформ в Украине должны быть украинцы, образно говоря, досконально знающие "анатомию и физиологи"», систему ценностей, социально-экономическую генетику экономики и общества, которые подлежат реформированию. Набор реформ - это первый шаг. Реформы должны дополнять друг друга и способствовать качественным изменениям.

"Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако это не решит структурные проблемы экономики нашей страны, не остановит ее деиндустриализацию. Сотрудничество с МВФ - это окно возможностей, наш "пропуск" в глобализированный мир", - отметил Данилишин.

Фото: https://www.facebook.com/Богдан Данилишин

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