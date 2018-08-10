Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук следующий сезон проведет в составе испанской "Малаги", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард донецкого "Шахтера" будет выступать за испанцев на правах аренды до конца сезона 2018/19 годов. Уже опубликована видео-визитка нового футболиста.

Аргентинец должен помочь "Малаге" вернуться в испанскую Примеру, ведь по итогам предыдущего сезона клуб вылетел в Сегунду. В крайней кампании футболист провел за "горняков" 17 матчей в которых забил 3 гола, так и не став основным игроком коллектива.

Видео:Youtube.com/ Málaga CF

Добавим, что в "Шахтер" Бланко-Лещук перешел из состава львовских "Карпат" в январе 2017 года за $400 тыс.

Добавим, что в "Шахтер" Бланко-Лещук перешел из состава львовских "Карпат" в январе 2017 года за $400 тыс. Как сообщала "Cтрана", стало известно, что экс-полузащитник "Шахтера" Бернард перешел в английский "Эвертон". Фото

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