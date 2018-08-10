В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову, говорится в сюжете ТСН.

Напуганные дети рассказывают, как уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно – ругалась в палате, а потом одну из девочек силой поволокла мыть голову.

Дети позвонили родителям, обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу и поняли, что медработница хлебнула лишнего прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся. Однако даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.

Видео: Youtube.com/TSN

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